أمير منطقة الجوف يطّلع على التقرير السنوي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة

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اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على التقرير السنوي لفرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة لعام 2023 م، وذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي يرافقه مساعده للشؤون الفنية نزال بن فرحان السليمان.

واستمع سموه إلى شرح حول ما تضمنه التقرير من أعمال في مجال الخدمة الإسعافية والتدريبية والتطوعية والمشاريع.

وبحسب التقرير، تم على الصعيد الإسعافي مباشرة 9451 حالة إسعافية، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحوادث المرورية 10 دقائق بعد إطلاق خدمة الإسعاف الجوي، ومبادرة تمركز الفرق الإسعافية وتفعيل مسارات الإصابات المتعددة، والجلطة القلبية، والسكتة الدماغية فيما بلغ متوسط نسبة رضا المستفيد 95.4 %.

وعلى صعيد المشاركة المجتمعية تم تقديم التثقيف المجتمعي لـ 4430 مستفيدًا ووصل عدد المتطوعين النشط إلى 2088 متطوعًا قدموا 28374 ساعة تطوعية فيما بلغت نسبة رضا المتطوعين النسبة الأعلى على مستوى فروع المملكة حيث تجاوزت 99%.

أما على صعيد الخطة الإستراتيجية فقد تم بحسب التقرير إنجاز 16 مشروعًا بنسبة إنجاز 98%.

وأشاد سموه بالجهود والخدمات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي، ودورها الرائد في خدمة وإسعاف المصابين والمرضى، إضافة إلى تعزيزها للخدمات الإسعافية والتوعوية وتنفيذها للمشروعات التطوعية والأعمال الإنسانية، منوهًا سموه بالدعم السخي والاهتمام الذي تحظى به هيئة الهلال الأحمر السعودي من القيادة الرشيدة – أيدها الله -، مما أسهم في تقديم خدمات إسعافية متكاملة في جميع مناطق المملكة.