أمير منطقة الجوف يطّلع على تقرير وإنجازات الغرفة التجارية بالمنطقة لعام ٢٠٢٣م

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اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على التقرير السنوي لأعمال الغرفة بالمنطقة عن العام ٢٠٢٣م.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، اليوم في مكتبه بالإمارة ، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين، يرافقه النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة محمد بن عقيل الرويلي.

واستمع سموه إلى شرح من رئيس الغرفة عما تضمنه التقرير من إنجازات ومعلومات وأعمال وفعاليات وأنشطة خلال العام ٢٠٢٣م، التي هدفت إلى تنمية الأنشطة التجارية في مختلف القطاعات من خلال تثقيف وتوعية المشتركين وتقديم الاستشارات والمعلومات الهادفة إلى زيادة معدلات الاستثمار في المنطقة ورعاية ودعم ريادة الأعمال في منطقة الجوف وتحسين موارد الغرفة وتحقيق الاستدامة المالية لها.

وأشاد سموه بما احتواه التقرير وبالجهود التي تبذلها الغرفة وما تحقق من جهود لخدمة التنمية الاقتصادية الوطنية وقطاع الأعمال بالمنطقة ، متطلعًا إلى تعزيز فرص الاستثمار في المنطقة، والتكامل مع القطاعات الاقتصادية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.