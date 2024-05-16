أمير منطقة الجوف يطّلع على تقرير وإنجازات مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة

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استقبل صاحب السموّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة سلامة بن سعد الشمري، يرافقه عددٌ من أعضاء المجلس، الذي قدّم تقريراً عن إنجازات المجلس لعام 2023، إضافة إلى المهامّ التي يقوم بها المجلس لخدمة ودعم الجمعيّات بالمنطقة.

وبيّن التقرير حصول المجلس على تكريم من قبل معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إثر جهوده في تمثيل الجمعيات بالمنطقة وقيادتها نحو التكامل وتعزيز الشراكات الإستراتيجية للمساهمة في القطاع غير الرّبحي.

وأكّد سموه أهميّة دور مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة لنشر ثقافة العمل الأهلي، والتوعية بأهمية الجمعيات الأهلية، مثمّناً الدّعم السخيّ الذي تلقاه الجمعيات الأهلية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وأنّ الدعم الذي تحظى به الجمعيات الأهلية سيعزز مكانة القطاع غير الربحي في المنطقة، ويسهم في تنميته وتطويره وفقاً لرؤية المملكة 2030.

من جهته أعرب الشمري عن شكره وتقديره لسموّ أمير منطقة الجوف، على الدّعم المستمر للجمعيات بالمنطقة، مؤكّداً حرصه وأعضاء مجلس الإدارة على العمل بجدّ وإخلاص في كل ما يحقّق الارتقاء بالعمل الخيري والقطاع غير الرّبحي بالمنطقة.