أمير منطقة الجوف يعزّي معرّف جماعة البياليه بوفاة والده

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قدّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تعازيه لمعرّف جماعة البياليه بدر بن عبدالكريم البيالي بوفاة والده -رحمه الله-.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها سموه اليوم، لمنزل العزاء بمدينة سكاكا، حيث كان في استقباله أبناء وذوي الفقيد، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جانبه, أعرب البيالي عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف، على تعازيه ومواساته ومشاعره، داعياً الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.