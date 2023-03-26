أمير منطقة الجوف يكرم منسوبي الإدارة المالية بالإمارة نظير أدائهم المتميز

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه اليوم، منسوبي الإدارة المالية بإمارة المنطقة، نظير أدائهم المتميز، وإنجاز المهام الموكلة إليهم باحترافية عالية خلال فترة زمنية وجيزة.

واستمع سموه لشرح مفصل من وكيل إمارة المنطقة الأستاذ حسين بن محمد آل سلطان، عن الجهود المبذولة من قبل الإدارة المالية.

وأعرب سمو الأمير فيصل بن نواف عن سعادته بما استمع إليه، ثم قام سموه بتكريم المتميزين.

ونوه سموه بجهودهم التي أسهمت في ترسيخ قيم العمل ورفع مستوى الإنتاجية، موصياً في بذل كافة الجهود لإنفاذ تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

من جهته قدّم وكيل الإمارة شكره لسمو أمير المنطقة، مؤكداً أن التكريم يعد حافزاً لتقديم الأفضل وبذل المزيد من الجهود.