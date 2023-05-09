أمير منطقة الجوف يكرّم الطلاب المتفوقين بالمنطقة

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كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، الطلاب المتفوقين دراسياً في الحفل الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف صباح اليوم.

وقدّم سموه التهنئة للطلاب المتفوقين والأوائل وأولياء أمورهم وأسرهم ومدارسهم ومعلميهم، متمنياً لهم استمرار التفوق والنجاح، حاثاً سموه الطلاب والطالبات على مواصلة التميز والتفوق، مؤكداً أهمية دعمهم وتشجيعهم لبناء جيل المستقبل، والإسهام في تحقيق مستهدفات ومبادرات رؤية السعودية 2030.

ونوه سمو أمير منطقة الجوف بما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من رعاية واهتمام بقطاع التعليم، حاثاً على بذل المزيد من الجهود وتوفير البيئة التعليمية الجاذبة التي تجعل من الطلاب والطالبات لبنة صالحة في المستقبل.

وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي خلال كلمته في الحفل الشكر لسمو أمير منطقة الجوف على تشريفه بالحضور ورعايته الكريمة، ومتابعته الدائمة لأنشطة وبرامج الإدارة، كما قدم شكره كل من ساهم في تفوق الطلاب ودعمهم من الأسرة التعليمية، متمنياً أن يحفظ الله القيادة الرشيدة وأن يمدهما بعونه وتوفيقه “.

وقال: ” إن إدارة التعليم تدعم أبناءها المتفوقين وتحرص على تكريمهم ليكونوا بناةً لهذا الوطن المعطاء، فهم الثروة الحقيقية وسفراء الوطن في المحافل والملتقيات العالمية، ولا عجب فقد حصد أبناؤنا عشرات الجوائز وبات المتفوق السعودي متواجداً دولياً في كافة العلوم”.

وفي كلمة الطلاب المتوفقين قدم الطالب ماجد أحمد الصالح من مدرسة سماء الإبداع الثانوية بسكاكا شكه لسمو أمير منطقة الجوف على رعايته للحفل وتشجيعه لأبنائه الطلاب ومشاركته فرحتهم وتكريمهم في يوم تفوقهم، كما أثنى على دور المعلمين والآباء والأمهات في تحفيزهم على النجاح والتفوق، وبارك لزملائه الطلاب وحثهم على المضي قدماً في التفوق وحصد الدرجات العليا لبناء هذا الوطن المعطاء في ظل القيادة الرشيدة.

من جانبه، أوضح مدير إدارة التوجيه الطلابي للبنين محمد بن عطا السياط أن عدد الطلاب المكرمين 274 طالباً حصلوا على نسبة 100 % خلال العام الدراسي 1443هـ، في المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام.