أمير منطقة الجوف يكرّم نخبة من مزارعي المنطقة الحاصلين على جوائز دولية بزيت الزيتون

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، نخبة من مزارعي المنطقة الحاصلين على جوائز دولية لزيت الزيتون، بحضور المستشار الخاص لسموه المشرف على مكتب تحقيق الرؤية في الإمارة الدكتور أحمد السناني.

وحققت المشاركات التي جرى تقديمها في المسابقات الدولية من منطقة الجوف عدة جوائز في محافل دولية وتم ترشيح ٢٠ مزارعاً من منطقة الجوف وجاءت النتائج كالتالي: مسابقة قطر الدولية لعام 2022 حصل على الميداليات الذهبية كل من مزرعة آفاق الجوف للمزارع سلمان الجهني ومزارع الخنجر للمزارع مرزوق ملفي الخنجر ومزرعة صفوة الجوف للمزارع محمد سعيد الشقير ومزرعة هذيب للمزارع صالح محمد الشقير.

فيما حققت الميداليات الفضية كل من مزرعة المهرمس للمزارع مد الله لويفي الشراري ومزرعة مليون شجرة للمزارع ناصر الحمد وشركة الجوف للتنمية الزراعية وشركة جوفال ومزارع الجهني للمزارع سلطان محمد الجهني.

كما كرم سموه الفائزين بمسابقة دول سكانديناف الدولي المقامة في السويد، لعام 2022 وحقق ميداليات ذهبية كل من مزرعة آفاق الجوف للمزارع سلمان الجهني ، ومزارع الخنجر للمزارع مرزوق ملفي الخنجر ومزرعة صفوة الجوف للمزارع محمد سعيد الشقير ومزرعة هذيب للمزارع صالح محمد الشقير ومزرعة المهرمس للمزارع مد الله اللويفي الشراري, فيما حققت الميداليات الفضية مزرعة مليون شجرة للمزارع ناصر الحمد ومزارع الجهني للمزارع سلطان محمد الجهني.

وكرّم سمو أمير منطقة الجوف الفائزين بمسابقة أوروبا المقامة في بلجيكا بروكسيل الدولي 2022 ، حيث حقق الميداليات الذهبية مزرعة آفاق الجوف للمزارع سلمان الجهني ، ومزارع الخنجر للمزارع مرزوق ملفي الخنجر ، ومزرعة صفوة الجوف للمزارع محمد سعيد الشقير ، ومزرعة هذيب للمزارع صالح محمد الشقير.

فيما حقق ميداليات فضية ، مزرعة مليون شجرة للمزارع ناصر الحمد ، ومزارع الجهني للمزارع سلطان محمد الجهني ، ومزرعة المهرمس للمزارع مد الله اللويفي الشراري.

وعبر الأمير فيصل بن نواف عن سعادته بما وصل إليه مزارعي المنطقة من جوائز دولية عن زيت الزيتون.

وقال سموه: إن الدولة – أعزها الله – بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تقدم المبادرات و الرؤى التي تصب في مصلحة كافة القطاعات، وقطاع الزراعة جزء منها ، مضيفاً أن رؤية المملكة 2030، اشتملت على المبادرات اللازمة لاستمرار هذا التطور وتنوع واستدامة هذا القطاع.

وأشار سموه إلى أن منطقة الجوف تفوقت – ولله الحمد – على العديد من دول العالم في إنتاج زيت الزيتون لجودته العالمية ، معرباً عن فخره واعتزازه بما حققه مزارعي المنطقة من جوائز دولية, متمنياً سموه للجميع التوفيق.