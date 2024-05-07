أمير منطقة الجوف يلتقي أهالي محافظة القريات خلال جلسته الأسبوعية

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف خلال زيارته للمحافظات ومراكز المنطقة مساء اليوم، أهالي محافظة القريات في جلسته الأسبوعية التي يعقدها سموه للمواطنين، وذلك في المركز الحضاري بالمحافظة.

ورحب سموه بالجميع، مؤكدًا أهمية الحرص على الاعتناء بكل ما من شأنه دعم ما يصب في مصلحة المواطن، وتعزيز دوره في مسيرة هذه البلاد المباركة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وعبّر سموه عن سعادته بلقاء أهالي المحافظة، والاستماع لهم، والتعرف على احتياجاتهم، وتلقي أفكارهم ومقترحاتهم، والاطلاع على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية لهم، منوهًا سموه بما تنعم به هذه البلاد من لُحمة وطنية، وأمن وازدهار وطمأنينة، انعكست آثارها على المواطن ورفاهيته.

وأشار سمو الأمير فيصل بن نواف إلى ما تشهده محافظة القريات كغيرها من محافظات المنطقة من مشروعات تنموية وخدمية في مختلف المجالات، سعيًا لتحقيق الأهداف المنشودة لخدمة المواطن والمقيم، وإنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وبين سموه أن أبواب الإمارة مفتوحة للجميع؛ لتقديم الملاحظات والآراء والشكاوى في كل وقت، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

وجرى تبادل الأحاديث المتعلقة بشؤون المنطقة، كما استمع سموُّه إلى عددٍ من مشاركات الحضور في مختلف المجالات العامة.

وتضمّنت الجلسة العديد من المداخلات والنّقاشات من قبل الحضور التي تهم المحافظة ومراكزها في مختلف المجالات الخدمية والتنموية، مستمعًا سموه إلى مقترحاتهم وتطلعاتهم، كما استمع الجميع لتوجيهات سموه حيالها.

وفي ختام الجلسة سأل سموُّه اللهَ تعالى أن يديم على البلاد أمنَها وعزَّها وازدهارَها في ظل قيادتها الرشيدة.

بعدها تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.