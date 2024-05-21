أمير منطقة الجوف يلتقي أهالي محافظة صوير خلال جلسته الأسبوعية

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف خلال زيارته للمحافظات ومراكز المنطقة مساء اليوم، أهالي محافظة صوير في جلسته الأسبوعية التي يعقدها سموه للمواطنين، وذلك في المركز الحضاري بالمحافظة.

ورحب سموه بالجميع، مؤكدًا أهمية الحرص على الاعتناء بكل ما من شأنه دعم ما يصب في مصلحة المواطن، وتعزيز دوره في مسيرة هذه البلاد المباركة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وأعرب سموه عن سعادته بالالتقاء بهم والاستماع لهم والتعرف على احتياجاتهم، وتلقي أفكارهم ومقترحاتهم، واطلاعهم على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، مُبيناً سموه أن أبواب الإمارة مفتوحة للجميع، لتقديم الملاحظات والآراء والشكاوى في كل وقت، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

وأشار سمو الأمير فيصل بن نواف إلى ما تشهده محافظة صوير كغيرها من محافظات المنطقة من مشروعات تنموية وخدمية في مختلف المجالات، سعياً لتحقيق الأهداف المنشودة لخدمة المواطن والمقيم، وإنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، متطرقاً إلى العديد من الموضوعات التي تهم المحافظة في مختلف المجالات، إضافة لمناقشة العديد من الآراء والمقترحات المقدمة.

وأكد سموه أن هذه الزيارات تأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة لتلمس احتياجات المواطنين والالتقاء بهم، مؤكداً أهمية التكاتف والتآزر في كافة الجوانب بما يخدم الوطن.

وتضمّنت الجلسة العديد من المداخلات والنّقاشات من قبل الحضور التي تهم المحافظة ومراكزها في مختلف المجالات الخدمية والتنموية، مستمعًا سموه إلى مقترحاتهم وتطلعاتهم، كما استمع الجميع لتوجيهات سموه حيالها.

وتبادل سموه والأهالي الأحاديث الودية بما يعكس نهج التواصل والترابط القوي والمتين بين القيادة والمواطن.

وفي ختام الجلسة سأل سموُّه اللهَ تعالى أن يديم على البلاد أمنَها وعزَّها وازدهارَها في ظل قيادتها الرشيدة.

بعدها تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.