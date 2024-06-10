أمير منطقة الجوف يوجه الإمارة والمحافظات والمراكز بمواصلة العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

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وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة، بتكليف عدد من الموظفين العمل طيلة فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، لتيسير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.

وأكد سموه أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة وحرصهما على كل ما من شأنه خدمة المواطنين والمواطنات والمقيمين.

كما يتابع سموه الخدمات المقدمة للحجاج في منفذ جمرك الحديثة ومدينة الحجاج في مركز أبو عجرم لحين مغادرتهم بعد أدائهم مناسك الحج وعودتهم لديارهم سالمين, داعيا الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم، وأن يوفق قادتنا لكل خير ويديم الأمن والأمان وازدهارها على البلاد.