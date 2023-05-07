أمير منطقة الجوف يُبارك حصول الكلية التقنية بالقريات على شهادة الاعتماد المؤسسي الكامل

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نوَّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، بما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – وما تقدمه من دعم غير محدود لخدمة المواطن في المجالات كافة، ومنها ما يتعلق بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وما تقدمه من برامج لخدمة الشباب والفتيات وتلبية احتياجات سوق العمل.

جاء ذلك خلال استقبال سموه مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة ماجد عبدالعزيز العتيبي يرافقه عميد الكلية التقنية المهندس عبدالله العنزي.

وثمّن سموه جهود التدريب التقني بالمنطقة في الحصول على الاعتماد المؤسسي الكامل في الكلية التقنية بالقريات، مشيراً إلى أن ذلك يعني مزيداً من السعي الدائم نحو الارتقاء بمستوى العملية التدريبية وخدمة المجتمع التي تنطلق من تطلعات وتوجهات الدولة – أعزها الله -.

وأكد مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة أن الاعتماد المؤسسي يأتي بهدف الإسهام في تعزيز الجودة والتميّز من خلال عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي ورفع الجودة وتحقيق الاستدامة والمواءمة المستمرة مع سوق العمل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقدم خالص الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة على متابعته وتوجيهاته المستمرة، كما أكد على أنه يتم العمل خلال الفترة الحالية والقادمة على حصول جميع منشآت التدريب التقني بالمنطقة على الاعتماد المؤسسي.