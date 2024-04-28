أمير منطقة الجوف يُدشِّن فعاليات أسبوع البيئة 2024

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نوَّه صاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بالدّعم الغير محدود الذي يحظى به قطاع البيئة من القيادة الرّشيدة – أيّدها الله -، والذي يدلّ بوضوح على حرصها على الحفاظ على بيئة المملكة وحمايتها وتنميتها، من خلال تبنّي رؤية شمولية للنظم البيئية، لتكون هدفًا إستراتيجيًا في رؤية المملكة 2030، الذي كان له الأثر في مضي المملكة بخطوات متسارعة لتحقيق الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة محليًا ودوليًا.

جاء ذلك خلال تدشين سموّه بمكتبه اليوم، أسبوع البيئة 2024 تحت شعار “تعرف بيئتك”، حيث قام سموّه بزراعة شتلة إيذانًا بإطلاق الفعاليات بالمنطقة، وذلك بحضور مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عبدالعزيز بن محمد الرجيعي، ومديري الجهات الحكومية المشاركة.

وبين سموّه خلال التدشين أن أسبوع البيئة هي مناسبة وطنية؛ تهدف إلى نشر الوعي البيئي المجتمعيّ، وتـحقيق الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية، والحدّ من التلوّث بمختلف أنواعه.

وأبان سموّ أمير منطقة الجوف أهمية أسبوع البيئة في تحقيق المزيد من المبادرات للمحافظة على الغطاء النباتي وحماية البيئة، متطلعًا إلى العمل من أجل المحافظة على هويّة المنطقة الزراعية والسياحية بما يحقق التطلّعات.

وقدّم مدير فرع البيئة بالمنطقة شرحًا مفصلًا عن فعاليات الأسبوع؛ التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، ونشر الثقافة البيئية، وترسيخ أهداف جودة الحياة، وتفعيل دور المؤسّسات ومختلف الجهات الحكوميّة في الحفاظ على البيئة، ورفع مسؤولية الأفراد تجاه البيئة، والحفاظ على التّوازن البيئي وفق مستهدفات الرؤية المستقبلية، مؤكدًا أنّ الفرع سيعمل من خلال هذه الفعاليات على تعزيز الشراكة المجتمعيّة مع مختلف القطاعات الحكوميّة، وشركات القطاع الخاص، والقطاعات غير الربحية، حيث سيتم نشر التوعية عن الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر، والحياة الفطرية البريّة على مدى أسبوع كامل، كما يتضمّن أسبوع البيئة بالمنطقة ورشة عمل حول البيئة وأهمية المحافظة عليها، إضافةً لإقامة العديد من الفعاليّات البيئية في المنطقة ومحافظاتها لعرض مواد توعوية بيئية ومسابقات وأنشطة للأطفال ذات طابع بيئي.

وأوضح الرجيعي أنّ الوزارة تستهدف من خلال مبادرة التوعية البيئية “إحدى مبادرات السعودية الخضراء” تنمية الوعي المجتمعي في مختلف المجالات البيئية، والوصول إلى كافّة أفراد المجتمع بمختلف اهتماماتهم عبر تنظيم وإقامة الفعاليّات والحملات التوعويّة الميدانية والرقميّة.

وأعرب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس الرجيعي عن شكره وتقديره لسموّ أمير المنطقة على دعمه واهتمامه بتحقيق الاستدامة البيئية، التي تأتي ضمن أولويّاته في تنمية المنطقة.