أمير منطقة الجوف يُدشّن الحديقة الممتدّة على طريق الأمير نايف ومشروعي إعادة تأهيل وتطوير شارعي اليرموك والقاهرة بمحافظة طبرجل

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نوّه صاحب السموّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بما حظيت به المنطقة من مشاريع الخير والنّماء بدعم من القيادة الرشيدة -أيّدها الله -، ومن دعم واهتمام بالمشاريع البلدية التي تعزّز التّنمية وتسهم في رفع جودة الحياة بمختلف مناطق المملكة، ومنها منطقة الجوف ، مؤكّداً أهمّية المشروعات التّنموية في أنسنة المدن ورفع المزايا الحضرية لها تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال تدشين سموّه اليوم ، مشروع إعادة تأهيل وتطوير شارع اليرموك وشارع القاهرة، ومشروع الحديقة الممتدة على طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بمحافظة طبرجل، وذلك ضمن زيارة سموّه التي يقوم بها للمحافظات ومراكز المنطقة.

وكان في استقبال سموه عند وصوله مقر التدشين، وكيل الإمارة حسين آل سلطان ، وأمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان ، ومحافظ طبرجل نادر العتيبي، ورئيس بلدية المحافظة المهندس مشعل الحسن .

واستمع سموه لشرح عن مشروع تطوير شارع اليرموك من ممرّ المشاة بطول 1300م وكذلك تطوير ممرّ الدّراجات 1300م،و عدد الأشجار التي تمّت زراعتها 600 شجرة من أنواع مختلفة، وكذلك تمّت معالجة تقاطع، ومعالجة 8 محولات كهربائية، وفيما يخصّ مشروع تطوير شارع القاهرة بالمحافظة يبلغ ممر المشاة 3000م ، وكذلك طول ممر الدراجات ، كما تمّ معالجة 19 تقاطعاً أثناء إعادة التأهيل والتّطوير، وكذلك زراعة 850 شجرة أنواع مختلفة.

فيما اشتمل مشروع الحديقة الممتدّة على طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز التي تبلغ مساحتها الإجمالية 67,000م٢, وتشمل جسرًا معلّقًا أعلى البحيرة الصّناعية، ونوافير ، وممرات مشاة بطول 17,500م، وكذلك توفير مواقف للسيارات بمساحة 6,500م٢، وتأتي في إطار التوسّع في الحدائق النّوعية، وزيادة المسطحات الخضراء، وتطويرها وأنسنتها، بتصاميم عصرية حديثة، بما يرفع جودة الحياة داخل الأحياء السكنية.

وأكّد سموّ أمير منطقة الجوف أنّ المشاريع البلدية التي جرى تدشينها بمحافظة طبرجل تضاف إلى منظومة المشاريع الحديثة التي أُنجزت مؤخّرًا لتحسين جودة الحياة ، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 ، مثنيًا على دور بلدية المحافظة في التّحسين والتّطوير وإنجاز المشاريع الخدميّة والخدمات البلدية المقدّمة للمواطنين.