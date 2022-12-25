أمير منطقة الحدود الشمالية يتسلم تقريراً عن أعمال فرع وزارة النقل بالمنطقة

المناطق_واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية , تقريراً عن أعمال فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة, مشتملاً على آخر التطورات والمراحل التنفيذية في عدد من مشروعات الوزارة بالمنطقة وأهم أعمال رفع مستوى السلامة على الطرق، وتنفيذ الحواجز الوقائية على بعض الطرق، وتحسين التقاطعات السطحية، والمناطق الخطرة، ومشروع تجهيزات السلامة المرورية ، وآخر التطورات والمراحل التنفيذية في عدد من مشروعات وزارة النقل بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم مدير عام الطرق بالمنطقة المهندس ماجد بن فهد الشمري , منوها بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من دعم كبير لقطاع النقل والطرق لربط كافة مدن وقرى ومراكز وهجر المملكة بشبكة طرق ونقل بري متكاملة وحديثة وآمنة.

وأكد سموه على ضرورة إنجاز جميع المشروعات بأعلى المواصفات الفنية ووفق الجداول الزمنية المقررة، وتطبيق أرقى معايير الجودة والسلامة في كافة شبكات الطرق، للإسهام بتوفير خيارات تنقل آمنة تعزز جودة الحياة لسكان وأهالي منطقة الحدود الشمالية.