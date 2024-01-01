أمير منطقة الحدود الشمالية يتفقد محافظة طريف ويستقبل المواطنين

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مقر محافظة طريف اليوم، أصحاب الفضيلة والقادة العسكريين ومديري الإدارات الحكومية وشيوخ القبائل وجموع المواطنين، بمناسبة الزيارة التفقدية التي يقوم بها سموه للمحافظة.

وأعرب سموه في كلمته عن سعادته بالتواجد بين أهالي محافظة طريف وتفقد أحوالهم والوقوف على احتياجاتهم والاطلاع على سير العمل انطلاقًا من توجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله- لتلمس احتياجات المواطنين والتواصل المباشر معهم, وحرصها الدائم على أن ينعم المواطن والمقيم بالأمن والاستقرار والحياة الكريمة الآمنة، من خلال سياستها الحكيمة ورؤية 2030 التي حققت العديد من المقومات والفرص الهائلة والمتنوعة لتعزيز الاقتصاد، وتنويع قاعدته والاستثمار الأمثل لثرواتها ومواردها الطبيعية الهائلة جنباً إلى جنب مع خطط التنمية البشرية.

وأوضح سموه أن زيارته للمحافظة جاءت للاطلاع على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والتأكد من جودة المشروعات المنفذة، والاستماع لكل الطلبات والملاحظات، مستعيداً سموه مضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى الذي رسم ملامح السياسة الداخلية والخارجية ودعم خطط التنمية في المجالات كافة نحو نهضة شاملة ومستدامة محورها وهدفها الإنسان، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة الرشيدة – أيدها الله -.

إثر ذلك بُدئ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقِيت كلمة الأهالي، ألقاها نيابة عنهم محمد جازم الرويلي، رحب فيها باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة, بسمو أمير المنطقة معرباً عن سعادة الجميع بالزيارة التي تعكس مدى التلاحم بين القيادة والشعب.

واستمع سموه في نهاية الاستقبال لجميع طلبات المواطنين واحتياجاتهم في مختلف المجالات الخدمية والبلدية والصحية وتسلم استدعاءاتهم وطلباتهم التي تحظى بعناية واهتمام سموه.