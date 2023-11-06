أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل المواطنين في جلسته الأسبوعية

المناطق_ الحدود الشمالية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في الإمارة بمدينة عرعر اليوم, القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وشيوخ القبائل والمواطنين في جلسة سموه الأسبوعية.

واستعرض سموه العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية.

وأكد أهمية دور أولياء الأمور بتهيئة الأجواء التي تساعد الطلاب والطالبات لتأدية اختباراتهم مطلع الأسبوع القادم بجو من الطمأنينة والراحة، وتوفير بيئة إيجابية خالية من الضغوط النفسية وداعمة للطلبة في أثناء أداء الاختبارات, مبرزاً دور إدارة التعليم بالمنطقة في تهيئة البيئة التعليمية المناسبة والأجواء المثالية وتمكين الطلبة من أداء الاختبارات بكل يسر وسهولة.

وفي الختام سأل سموه الله تعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.