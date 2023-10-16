أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان

المناطق_ الحدود الشمالية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه اليوم، معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، يرافقها عدد من قيادات الهيئة.

وأشاد سموّه بدور هيئة حقوق الإنسان في نشر الوعي بحقوق الإنسان، ومتابعة إصدار وتطبيق الأنظمة التي تحفظ حقوقه، وتعزز معاني العدالة والنزاهة، ‏وتسهم في تأصيل الحقوق وتعزيزها وحمايتها، منوهًا بدور المملكة في الإسهام لحفظ حقوق الإنسان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -.

من جانبها نوهت الدكتورة التويجري بدعم سمو أمير منطقة الحدود الشمالية لفرع الهيئة في المنطقة ومتابعة أعماله.