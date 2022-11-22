أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل قائد قوة عرعر

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة، اليوم, قائد قوة عرعر اللواء الركن عبدالله بن راجح العصيمي، الذي قدم للسلام على سموه.

وأشاد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالتطور الذي تشهده القوات المسلحة والقطاعات العسكرية، في ظل الدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الحكيمة – أيدها الله – لجميع قطاعات الدولة المدنية منها والعسكرية, سائلاُ الله العلي القدير أن ينصر جنودنا البواسل، وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحفظها من كل مكروه.