أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة المعين حديثا

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة المعين حديثا معتق بن مفلح بن جرمان.

وهنأ سموه, بن جرمان بمناسبة تعيينه, سائلاً الله له دوام التوفيق والنجاح.

وأكد ضرورة التركيز على تطوير منظومة الرياضة بالمنطقة والاستثمار الأمثل للموارد والخبرات وبناء وتفعيل الشراكات لإيجاد بيئة رياضية جاذبة ومنتجة، منوها بما تحظى به الرياضة من اهتمام ودعم كبيرين من القيادة الحكيمة التي تحرص على توفير كل الإمكانات التي تسهم في تطور الرياضة والشباب في جميع المجالات.