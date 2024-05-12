أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل وزير التعليم

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان ، يرافقه عدد من مسؤولي وزارة التعليم.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بقطاع التعليم في المنطقة، والمشروعات الهادفة لتطوير العملية التعليمية ومنظومة التعليم، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بعمل مؤسسات التعليم التابعة للوزارة بالمنطقة بشقيه الجامعي والعام.

ونوه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان ، بما توليه القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- من اهتمام وعناية بالتعليم، إيماناً بدوره المهم في بناء العقول ومستقبل الوطن، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 اهتمت بالتعليم بصفته ركيزة مهمة للتنمية الشاملة والمستدامة، وكونه يمثل الوسيلة الرئيسية لتكوين رأس المال البشري، وتنشئة الأجيال وبناء المجتمعات، وبناء روح الإبداع, وتعزيز قيم الاعتدال والتسامح بالتعليم بالقدوة الحسنة.

من جانبه أشار معالي وزير التعليم إلى اهتمام وحرص سمو أمير منطقة الحدود الشمالية على تطوير المنظومة التعليمية، ودعمه لأعمال الوزارة في المنطقة، وكذلك تشجيع سموه المتواصل لأبنائه طلاب وطالبات المنطقة وتكريم المتميزين ورعاية سموه لكل ما من شأنه رفع الأداء التربوي والتعليمي بالمنطقة.