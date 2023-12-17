أمير منطقة الحدود الشمالية يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية تمكين القيادات ومكتب الغزارة المستدامة

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمقر الإمارة اليوم, توقيع اتفاقية التعاون بين جمعية تمكين القيادات للتدريب والتأهيل لسوق العمل، ومثلها مدير الجمعية عادل الشمري، ومكتب الغزارة المستدامة للخدمات التجارية ومثله مدير البرنامج أنس الزميع.

وتستهدف الاتفاقية تنفيذ برنامج الدورات التدريبية المتخصصة في تنمية الموارد المالية للجمعيات الأهلية في منطقة الحدود الشمالية.

وتشير الاتفاقية إلى ان عدد الجمعيات المستهدفة 22 جمعية, فيما حددت 25 ساعة تدريبية للبرنامج و 10 اختبارات لقياس المستوى المعرفي للمشارك.

وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن الإمكانات التعاونية تفتح آفاقًا واسعة لتحقيق الأهداف المشتركة بروح الابتكار والإبداع، داعياً إلى الالتزام بمبادئ ومفاهيم رؤية المملكة 2030 التي تستهدف صناعة رأس المال البشري المؤهل القادر على استثمار الإمكانات في ظل الدعم السخي الذي تقدمه الحكومة الرشيدة لجميع المناطق والقطاعات.