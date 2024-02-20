أمير منطقة الحدود الشمالية يطلق حملة هيئة الأمر بالمعروف “اعتناء”

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أطلق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه بالإمارة اليوم، حملة “اعتناء” التوعوية التي ينظمها فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة، بحضور مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة أحمد بن علي عبدلي.

ونوه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تقوم على التناصح بالحسنى والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكل ما يدعم ويعزز الاعتدال والوسطية، ونبذ التطرف والتشدد.

وأشاد سموّه بأهداف الحملة وجهود الهيئة في التوعية والإرشاد، مؤكداً أهمية هذه الحملات التوعية على الفرد والمجتمع.

بدوره, أوضح مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة أن حملة “اعتناء” تهدف إلى الإسهام في البناء الفكري السليم، وتحصين النشء والشباب من الأفكار الضالة، معرباً عن شكره لسمو أمير الحدود الشمالية على دعمه لجميع برامج الهيئة وحملاتها التوعوية والتوجيهية.