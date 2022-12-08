أمير منطقة الرياض : الميزانية العامة حملت بشائر الخير وأكدت حكمة القيادة الرشيدة ونجاح السياسات والإصلاحات الاقتصادية

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض برقيتي تهنئة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 / 1445هـ 2023م .

وقال سموه : “إن الميزانية العامة للدولة التي أعلنت اليوم حملت بشائر الخير والنماء وأكدت ما قدمته الخطط الإستراتيجية والسياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل وهو ما أظهرته نتائج الموازنة العامة.

وأضاف سموه “إن هذه الموازنة العامة وما حملته من نتائج وأرقام مبشرة وتحقيق فائض بلغ 16 مليار ريال برهنت على أهمية رؤية المملكة 2030 ودورها في تجاوز ما واجهه العالم من تأثيرات اقتصادية جراء الأزمات العالمية وتأثيرات جائحة كورونا، مؤكداً بعد نظر وحكمة القيادة الرشيدة، وسعيها لتحقيق النماء والرخاء لهذا الوطن وأبناءه.

وأشار سموه إلى ما حملته كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- من تأكيد السعي لتحقيق اقتصاد مزدهر وتقدم للمملكة في كافة المجالات وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، ودعم التنوع الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، وتحسين الدخل، وزيادة فرص التوظيف، وتطوير البنى التحتية، وتوفير الخدمات، مضيفاً سموه بأن كلمة سمو ولي العهد أكدت الدور الريادي للمملكة على المستوى الدولي عبر التصدي لمخاطر التغيرات الجيوسياسية، وسعيها لاستقرار أسواق الطاقة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية.

وفي ختام تصريحه سأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذه البلاد أمنها ورخاءها واستقرارها.