أمير منطقة الرياض يؤدى صلاة الميت على الأمير فهد بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير

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أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على صاحب السمو الأمير فهد بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود -رحمه الله- في جامع الإمام تركي بن عبدالله.

وأدى الصلاة مع سموه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة.

كما أدى الصلاة والد الفقيد صاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن محمد وأخو الفقيد صاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.