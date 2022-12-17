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أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على أحمد السديري

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 17 ديسمبر 2022 - 5:49 مساءً

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أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر، اليوم، صلاة الميت على أحمد بن تركي السديري، في جامع الإمام تركي بن عبدالله.

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.

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صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 17 ديسمبر 2022 - 5:49 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

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