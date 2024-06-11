أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة منيرة بنت محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود رحمها الله

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أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحبة السمو الأميرة منيرة بنت محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود – رحمها الله – بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

كما أدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الأمراء، وجمع من المواطنين.