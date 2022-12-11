أمير منطقة الرياض يثمن جهود القطاعات المشاركة خلال تنظيم قمم الرياض

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري وقائدي القطاعات الأمنية المشاركة في تنظيم القمة السعودية الصينية وقمتي الرياض الخليجية والعربية الصينية للتعاون والتنمية، والتي أقيمت في العاصمة الرياض حيث هنأه سموه بمناسبة نجاح تنظيم القمم الثلاث.

من جانبه قدم سموه شكره وتقديره لكافة القطاعات المشاركة ومنسوبيها على جهودهم التنظيمية الكبيرة ومتابعتهم الدقيقة واحترافيتهم العالية خلال استضافة الرياض للقمم الثلاث بحضور زعماء الدول المشاركة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.