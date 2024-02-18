أمير منطقة الرياض يدشن الحملة التوعوية “الدين يسر”

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، الحملة التوعوية التي تنظمها الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعنوان “الدين يسر”.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، مدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة عبدالله بن محمد الشبانات، وعددًا من مسؤولي الفرع.

واطلع سمو أمير الرياض على أهداف الحملة المتمثلة في بيان سماحة الدين الإسلامي وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال واليسر.

كما استمع سموه إلى شرح حول فعاليات الحملة ودور الفرع بالمنطقة في إيضاح الواجب الشرعي تجاه الدين وولاة الأمر والوطن ويسر الدين وسماحته عبر وسائل توعوية ومواد إعلامية منوعة.