أمير منطقة الرياض يرأس اجتماع المجلس المحلي بمحافظة ثادق

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أن متابعة العمل وزيارة المحافظات تأتي تجسيدًا لاهتمام القيادة الرشيدة بكل ما يهم المواطن, متطلعا إلى أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ويحقق الطموحات في كل ما يخدم الوطن.

جاء ذلك خلال رئاسة سموه، اجتماع المجلس المحلي بمحافظة ثادق، بحضور المحافظ علي بن عبدالله القرني.

وقال: سعدنا اليوم في اجتماع المجلس المحلي بالاستماع إلى كل ما يهم المحافظة واستعراض جميع الموضوعات المطروحة, حيث كانت الرؤية واضحة ونسعى لأن تصل إلى ما نصبوا إليه بإذن الله.

عقب ذلك اطلع سموه، خلال الاجتماع، على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس.

واستمع سمو أمير المنطقة، إلى شرح من الأعضاء حول جهود وأعمال مختلف القطاعات والجهات المعنية في المحافظة والمراكز التابعة لها، وأبرز المشروعات التي تعمل عليها.

كما اطلع على أبرز التحديات العملية التي تواجه الجهات والقطاعات بالمحافظة، موجهًا بضرورة الاهتمام بكل ما يخدم المواطنين والمقيمين وزوار المحافظة.

وشاهد سموه، والحضور، عرضًا مرئيًا حول خدمات المياه والصرف الصحي القائمة والمستقبلية بالمحافظة والمراكز التابعة لها, إلى جانب أهم المشروعات المنجزة والمتعثرة بالمحافظة.