أمير منطقة الرياض يرأس الاجتماع السنوي الأول للعام الحالي للمحافظين ومسؤولي إمارة المنطقة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، الاجتماع السنوي الأول للمحافظين ومسؤولي الإمارة للعام المالي 1445 – 1446هـ .

وافتتح سموه الاجتماع، برفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة يوم التأسيس، وما تمثله من مناسبة تبرز تاريخ وعراقة وحضارة هذا الوطن، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة- حفظها الله-.

وأكد سمو أمير الرياض، حرص القيادة الرشيدة – حفظها الله – على خدمة المواطن والمقيم وضمان استمرار مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.

وشدد سموه على ضرورة الحفاظ على المال العام والحث والارشاد للمواطنين في المحافظات والمراكز التابعة لها , بالالتزام بما تنص عليه اللوائح والأنظمة في هذا الشأن.

عقب ذلك قدم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد بن علي السويلم، عرضاً مرئياً حول دور المركز واختصاصاته ومهامه وجهوده في الحث على إنشاء الصناديق العائلية وأنواعها وأهميتها وآلية إنشائها والأثر المتوقع منها.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

واستمع سمو أمير المنطقة، إلى شرح من المحافظين حول جهود وأعمال مختلف المحافظات والجهات المعنية في المحافظات والمراكز التابعة لها.

كما اطلع سموه، على أبرز التحديات العملية التي تواجه المحافظات والمراكز التابعة لها، موجهًا سموه بضرورة الاهتمام بكل ما يخدم المواطنين والمقيمين وزوار المحافظات.

حضر الاجتماع معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري.