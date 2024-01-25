أمير منطقة الرياض يرعى حفل أهالي محافظة ثادق ويدشن عددًا من المشروعات التنموية

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم، حفل أهالي محافظة ثادق بمناسبة جولة سموه التفقدية وتدشين عدد من المشروعات التنموية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله قصر الضيافة بالمحافظة، محافظ ثادق علي القرني.

وألقى سموه كلمة خلال الحفل قال فيها: أنقل اليكم تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- على ما تقدمونه للوطن من خبرات وعلم نافع للجميع.

وأوضح أنه خلال زيارته التفقديه للمحافظة شاهد تقدما وتطورا مهنيا ملحوظا وتطلعا كبيرا للمستقبل، سائلا المولى عز وجل أن يوفقهم لما فيه خير هذه البلاد المباركة.

وكان الحفل المعد بهذه المناسبة قد بدأ بالقرآن الكريم.

عقب ذلك ألقى عجلان العجلان، كلمة الأهالي، رحب فيها نيابة عن أهالي محافظة ثادق والمراكز التابعة لها بزيارة سمو أمير المنطقة، وقال “إن هذه الزيارة تجسد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على متابعة توفير أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمملكة وامتداداً لما اعتدنا عليه من إمارة منطقة الرياض على التواصل والاهتمام بمثل هذه الزيارات واللقاءات”.

ونوه بما تحظى به المحافظة من اهتمام ودعم من سمو أمير الرياض وسمو نائبه، مثمناً متابعة سمو أمير المنطقة لمسيرة التنمية في كل محافظات المنطقة وحرصه على تذليل التحديات، ودعمه لكل عمل تنموي يخدم مجتمعات منطقة الرياض.

ثم قدم مجموعة من طلاب وطالبات المحافظة أوبريتا بعنوان “حب الوطن ماله مثيل”.

بعدها شاهد سموه عرضًا مرئيًا حول المنجزات والمشروعات القائمة والمستقبلية في المحافظة.

عقب ذلك دشن، مبنى بلدية محافظة ثادق الواقع على مساحة تزيد عن 4900 متر مربع، كما دشن حدائق وممرات مشاه وساحات ترفيهية بالمحافظة تقع على مساحة 24 ألف متر مربع، وكذلك مركز صحي بالصفرات بمساحة 1500 متر مربع، ومشروع محمل التنمية غير الربحي، فيما شاهد سموه، عرضاً مرئياً حول المشروع.

إثر ذلك شاهد سمو أمير الرياض والحضور، عرضاً مرئيًا حول إنجازات بلدية محافظة ثادق خلال السنوات الثلاث الماضية.

وفي ختام الزيارة أقام الأمير فيصل بن بندر، مأدبة غداء حضرها محافظ ثادق وأعضاء المجلس المحلي ومسؤولو وأهالي المحافظة.