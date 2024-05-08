أمير منطقة الرياض يرعى حفل تخربج الدفعة 68 من طلبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم، حفل تخريج الدفعة 68 من الطلاب والطالبات والمتميزين من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذلك في قاعة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمبنى المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري، وعدد من وكلاء وقيادات الجامعة.

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عن سعادته بمشاركة أبناءه طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فرحتهم.

وقال سموه: أرجو أن يوفقون للخير دائما وأن يقدمون ما في وسعهم خدمة لهذا الوطن، ونبارك لهم ولاسرهم آباءهم وأمهاتهم هذا الانجاز، سائلا المولى أن يوفق العاملين والدارسين بالجامعة لكل ما فيه رفعة وازدهار الوطن الغالي.

وبعد السلام الملكي، ابتدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم انطلقت مسيرة الخريجين والخريجات.

عقب ذلك شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً بعنوان (الجامعة.. الاستثمار في المعرفة).

ثم القيت كلمة الخريجين، التي ثمنوا فيها رعاية وتشريف سمو أمير منطقة الرياض لحفل تتويج مسيرتهم العلمية، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بنيل وقطاف ثمرة الجهد الذي بذلوه، واستمروا عليه طلبًا للعلم والمعرفة وخدمة للوطن والقيادة.

عقب ذلك القى عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور سليمان العنقري كلمة، قال فيها: لسموكم الكريم منا جميعًا خالصُ الثناء على رعايتِكم الدائمةِ الكريمة، وتشريفِكم لنا ولأبنائكم، ومشاركتِهم وأسرِهم هذه المناسبةَ الغالية.

وأضاف: نشرفُ الليلةَ بكم لتخريج 20543 طالبًا وطالبةً منهم 16975 طالبًا وطالبة في مرحلة البكالوريوس، 449 طالبًا وطالبةً في مرحلة الماجستير، و231 طالبًا وطالبة في مرحلة الدكتوراه، و836 طالبًا في مرحلة الدبلوم، و5 طلاب في مرحلة الدبلوم العالي، بالإضافة إلى 2047 من طلاب الانتساب.

ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً بعنوان (مشاعر خريج).

بعدها القى معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري، كلمة رفع فيها الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهم الله-، على الدعم والاهتمام الذي يوليانه للتعليم والبحث والابتكار.

وثمن معالي العامري، لسمو أمير منطقة الرياض تشرفيه لحفل تخرج أبناءها وبناتها طلبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لهذا العام،

وقال: إيماناً من الجامعة بأن المعرفة لا حدود لها، وأن التعليم لا نهاية له، فقد رسمت رؤيتها ورسالتها لتكون أهدافاً مستقبلية قابلة للتحقيق.

وفي ختام الحفل تشرف الطلاب الاوائل بالتكريم من يدي سموه والتقاط الصور الجماعية.