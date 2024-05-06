أمير منطقة الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة الخامسة عشر من طلاب جامعة المجمعة الخميس القادم

المناطق_واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض الخميس القادم، حفل تخريج الدفعة الخامسة عشر من طلاب جامعة المجمعة لمرحلة البكالوريوس، وطلاب حملة الماجستير، وطلاب برامج الدبلوم العالي، إضافةً لتدشين سموه عدداً من مشاريعها، وذلك في مقر الجامعة.

وثمن رئيس جامعة المجمعة الدكتور صالح بن عبدالله المزعل لسمو أمير منطقة الرياض رعايته وتشريفه لهذا الحفل، والذي يأتي امتداداً لما حظيت به الجامعة من دعم من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- ، وبإشراف ومتابعة من معالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، مما يعكس القيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعم قطاع التعليم باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية والتطوير.