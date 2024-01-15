أمير منطقة الرياض يزور محافظة الدرعية ويدشن عددًا من المشروعات التنموية

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زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، محافظة الدرعية لتفقد سير العمل بالمحافظة وتدشين عدد من المشروعات التنموية.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر المحافظة الإداري، صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي محافظ الدرعية، وقادة القطاعات الأمنية ورؤساء ومديرو القطاعات الحكومية في المحافظة.

عقب ذلك حضر سموه الحفل المعد من قبل المحافظة بمناسبة الزيارة، وبدئ الحفل بالقرآن الكريم، ثم ألقى سعد العثمان كلمة أهالي المحافظة، رحب فيها بزيارة سمو أمير المنطقة، معرباً عن فخر وامتنان أهالي الدرعية بما تحظى به المحافظة من اهتمام ورعاية من القيادة الرشيدة، التي أثمرت عن تحقيق المحافظة للعديد من القفزات الكبيرة خلال السنوات الماضية، من خلال إطلاق هيئة بوابة تطوير الدرعية والعديد من النقلات النوعية للمحافظة في شتى المجالات.

وأشار إلى أن المحافظة باتت وجهة لاستضافة العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والأنشطة الاجتماعية والترفيهية، وأنّ ما وصلت إليه الدرعية اليوم كان ثمرة من ثمرات رؤية المملكة 2030، مثمناً دعم واهتمام سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه.

عقب ذلك عُرضت فقرة تاريخية “الراوي” قدمها الفائز بمسابقة راوي الدرعية في نسختها الأولى الراوي عبدالله الرشيد، تناول فيها عزوة الملك عبدالعزيز (أنا أخو نورة) بالإضافة إلى سرد تاريخي عن صاحبة السمو الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل.

فيما قدم رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية طلال كنسارة، عرضاً مرئياً عن مشروع تطوير بوابة الدرعية، تناول فيه أهمية المشروع ومراحله ومجريات العمل به الذي يشرف على 194 مليون متر مربع.

عقب ذلك دشن سموه، المجمع التعليمي في الجبيلة، ثم شاهد سمو أمير المنطقة والحضور عرضاً مرئياً عن المجمع اشتمل على تفاصيل عن المساحة الاجمالية البالغة 11 ألف متر مربع، وعدد المدارس والخدمات المرافقة والبنية التحتية.