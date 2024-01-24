أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه اليوم، رئيس الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي الدكتور عبدالفتاح بن سعيد القحطاني، وأعضاء الجمعية.

واطّلع سموه على أعمال ومبادرات الجمعية التي تقدمها في المنطقة، ودورها في تعزيز العمل التطوعي بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واستمع سموه إلى شرح موجز عن أهداف الجمعية التي تم انشاؤها قبل 20 عامًا والمتمثلة في تطوير وتنمية الفكر العلمي للممارسين الصحيين في هذا المجال، وتعزيز مفهوم العلاج الطبيعي الذي يدعم الوقاية من الأمراض المعاصرة، وتقليل المضاعفات الناتجة عن الأمراض المزمنة، إلى جانب تشجيع البحث العلمي في مختلف تخصصات العلاج الطبيعي.