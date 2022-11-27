أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء المرضى بالرياض

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري لجمعية أصدقاء المرضى بالرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء المرضى بالرياض عسكر الحارثي وأعضاء مجلس إدارة الجمعية في تشكيله الجديد بعد أن تمت مواءمة لجنة أصدقاء المرضى وتحويلها إلى جمعية وفق نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

واستمع سموه إلى شرح عن برامج ومبادرات الجمعية ودورها في تحقيق الأهداف الاجتماعية وتعظيم الفائدة العامة في تقديم الدعم والعون المعنوي والمادي في العلاج والتأهيل للمرضى ومتابعة الحالات والظروف الخاصة بهم.

وأكّد سمو أمير منطقة الرياض على أهمية تقديم كل ما يمكن لخدمة المريض وأسرته وتذليل الصعوبات من أجل استفادته من خدمات الجمعية والعمل على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى في القطاعات الصحية المختلفة أو من خلال برامج الجمعية.