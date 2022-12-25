أمير منطقة الرياض يستقبل سمو أمين المنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض وعدداً من وكلاء الأمانة.

واستمع سموه إلى نتائج اجتماعات اللجان ذات العلاقة بسوق الإبل بالطوقي، والظواهر السلبية فيه والتوصيات المقترحة لمعالجتها.

وأكد سمو أمير منطقة الرياض على توحيد الجهود والتنسيق المشترك والمتابعة المباشرة لوضع حد للمخالفات وتحسين البيئة العامة لضمان تحقيق الفائدة من السوق وتطوير مستوى الخدمة.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي ومحافظ حريملاء عبدالرحمن الغملاس.