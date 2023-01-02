أمير منطقة الرياض يستقبل عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود الدكتور علي بن كناخر الدلبحي وأعضاء فريق العمل التطوعي بالجامعة.

وتسلم سموه نسخة من ملخص العمل التطوعي بجامعة الملك سعود، متضمناً البرامج والمبادرات التطوعية التي نفذتها الجامعة ومن أبرزها مبادرة “داء السكري … التوعية والعلاج” واستمع سموه إلى إيجاز عن إحصائيات الأعمال التطوعية بالجامعة والتي شارك في تنفيذها منسوبو الجامعة وطلابها.

وأعرب سموه عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في أعمالهم.

حضر الاستقبال أمين عام مجلس المنطقة بإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس السبيعي.