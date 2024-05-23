أمير منطقة الرياض يستقبل فيصل ونايف المصارير المتنازلين عن قاتل أخيهم

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، فيصل بن فالح بن فيصل المصارير ونايف بن فالح بن فيصل المصارير، المتنازلين عن قاتل أخيهم لوجه الله، ثم استجابةً لشفاعة سمو محافظ الخرج.

وأشاد سموه بموقفهم وامتثالهم للتعاليم الإسلامية التي تدعو للعفو والصفح عند المقدرة، والوقوف عند توجيهات القيادة الرشيدة التي تحث على التعاضد والتسامح وعدم الفرقة.

كما سأل سموه الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل هذا العمل في ميزان العافين والساعين بالعفو.