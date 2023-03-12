أمير منطقة الرياض يستقبل محافظ شقراء

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم، محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي ورئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بمحافظة شقراء سامي بن عبدالله الشويمي وأعضاء مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية، وذلك عقب تحقيق الجمعية جائزة المؤسسات الصديقة للطفولة لعام 2022 من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية نظير الجهود التي قامت بها الجميعة في مجال الطفولة المبكرة.

وهنأ سموه القائمين على الجمعية منوهاً بالجهود والمبادرات التي قدمتها الجمعية في مجال الطفولة المبكرة.

من جهته أعرب محافظ شقراء ومنسوبو جمعية التنمية الأسرية بالمحافظة عن شكرهم لسمو أمير منطقة الرياض على دعمه وتوجيهاته للعمل الاجتماعي في خدمة الطفولة المبكرة.