أمير منطقة الرياض يطلع على جهود مؤسسة “سكن” بالمنطقة

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، على مبادرات وأهداف مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، وجهودها في تمكين القطاع غير الربحي الإسكاني لإيجاد حلول تنموية مستدامة، تسهم في تحسين جودة حياة الأسر الأشد حاجة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بقصر الحكم اليوم، الأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية عبدالعزيز بن صالح الكريديس، وعددًا من منسوبي المؤسسة.

واستمع سمو أمير منطقة الرياض، إلى شرح موجز من أمين عام المؤسسة حول مبادرة جود الإسكان التي أسهمت في توفير أكثر من 19 ألف وحدة سكنية للمستفيدين في كافة مناطق المملكة.

من جانبه، قدّم الأمين العام الكريديس، شكره لسمو أمير المنطقة، على الدعم والمتابعة لأعمال وخدمات المؤسسة على مستوى المنطقة، وحرص سموه على توفير المسكن الملائم للأسر الأشد حاجة.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية المكلف طلال بن محمد الخنيني.