أمير منطقة الرياض يطلع على عرض حول إنشاء مركز صالح العسكر الحضاري بمحافظة الخرج

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، اجتماعاً بشأن إنشاء مركز صالح بن عبدالله العسكر الحضاري بمحافظة الخرج.

واطلع سموه على عرض عن المركز وسبل تعزيز إسهامه في تفعيل الشراكات المجتمعية وخدمة المحافظة وسكانها.

وقد جرى خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

حضر الاجتماع، صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، وصاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ومعالي مستشار سمو أمير منطقة الرياض الدكتور خالد بن سعد المقرن، والوكيل المساعد للشؤون التنموية المكلف المهندس سلمان بن محسن الضلعان.