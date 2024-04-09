أمير منطقة الرياض يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وعلى ما من به -سبحانه- من إتمام شهر رمضان المبارك، سائلاً سموه الله -سبحانه- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة أعواماً عديدة مليئة بالخير واليمن والبركات.

كما بعث سموه برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وعلى ما من به سبحانه من إتمام شهر رمضان المبارك، سائلاً الله سبحانه أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة أعواماً مديدة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ هذا الوطن وأمنه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-.