أمير منطقة الرياض يُدشن “12” مشروعاً صحياً في مدينة الملك فهد الطبية

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم “12” مشروعاً صحياً في مدينة الملك فهد الطبية إحدى مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني، واشتملت المشروعات على مركز زراعة القوقعة والعلاج بالخلايا المناعية التائية المبرمجة لمرضى الأورام وزراعة الخلايا الجذعية لمرضى الأورام والمعجل الخطي اللولبي وإحلال مختبر القسطرة القلبية وإحلال جناح تصوير الأوعية الدموية بالأشعة التداخلية وتأهيل البهو في المستشفى الرئيسي ومركز تعزيز الصحة المتقدم وصالة إخلاء غرف تنويم المرضى وطابعة ثلاثية الأبعاد وواحة الأطباء المناوبين والمختبر الآلي.

وعند وصول سموه كان في استقباله معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، والرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثاني المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية الدكتور فهد بن صالح الغفيلي، ثم بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة.

وقال سمو أمير منطقة الرياض إن المملكة تعيش في نمو وعمل بناء في مجالات الرعاية الصحية وخدمة الإنسان بفضل قيادتها الحكيمة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، منوهاً سموه بجهود رجالات الصحة بقيادة معالي وزير الصحة وتقديمهم لكل غالي ونفيس لتحقيق الآمال والتطلعات.

وأشار سموه إلى جهود منسوبي مدينة الملك فهد الطبية والمستوى العالي الذي يقدمونه في أعمالهم وعطاءاتهم، سائلاً المولى عزوجل أن يحفظ بلادنا ويديم عليها كل خير وعز وتمكين.

من جهته ثمن معالي وزير الصحة في كلمته دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للقطاع الصحي في المملكة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، كما أعرب معاليه عن شكره وتقديره لتشريف سمو أمير منطقة الرياض لتدشين هذه المشروعات الصحية، مثمناً اهتمام ومتابعة سموه للارتقاء بجميع الخدمات الصحية في منطقة الرياض، وتسهيل الإجراءات والخدمات المرتبطة بصحة المواطنين.

من جانب آخر أكد الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثاني المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية الدكتور فهد بن صالح الغفيلي، أنه تم العمل على تطبيق أعلى معايير الجودة التي تسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، من أجل الوصول لتحقيق استراتيجية وزارة الصحة النابعة من رؤية المملكة 2030 التي تمثل مشروعاً وطنياً يهدف إلى القفز النوعي في خدمات الرعاية الصحية في المملكة، مبيناً أن هذه المراكز المتخصصة تهدف لتقديم خدمات نوعية مميزة وتوطين تقنيات حديثة في علاج الحالات المتقدمة من الأمراض.

بعد ذلك كرم سمو أمير منطقة الرياض معالي وزير الصحة والرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثاني المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية نظيراً لجهودهما المقدمة لإنجاح المشاريع الصحية بمدينة الملك فهد الطبية، ثم التقطت الصور التذكارية.