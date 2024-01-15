أمير منطقة القصيم يستقبل رئيسة المرصد الوطني للمرأة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمكتبه اليوم ، رئيسة المرصد الوطني للمرأة الدكتورة سناء العتيبي، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي.

وأكد سموه أهمية مؤشرات المرصد الحضري لمنطقة القصيم ، كونها تعطي نتائج دقيقة لمتخذي القرار لمواصلة العمل التنموي ، مشيراً إلى أن المسوح الميدانية أحد أهم آليات تشخيص المجتمع بهدف الحصول على بيانات دقيقة وواقعية ، للوصول إلى التطلعات المأمولة وتحقيق النتائج المرجوة ، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة وتمكين المرأة في الجوانب التنموية حرصا على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

واطلع سمو أمير منطقة القصيم على نتائج المسح الخاص بمؤشرات مشاركة المرأة بالتنمية ضمن جهود المرصد الحضري بعد عمل المسوحات الميدانية المتخصصة التي بلغ عددها سبعة مسوحات تشمل جميع الجوانب التنموية.

وفي نهاية الاستقبال, سلّم سموه, ملف المرصد الحضري بمنطقة القصيم لفريق المرصد الوطني للمرأة لبدء قياس مؤشرات مشاركة المرأة بالتنمية.