أمير منطقة القصيم : ” سخاء الوطني ” .. برنامج متميز يترجم حرص القيادة الرشيدة لخدمة وتنمية المجتمع

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وصف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، برنامج “سخاء الوطني” لخدمة المجتمع، بأنه برنامج متميز سيكون له إسهامات مجتمعية تعود بالنفع على الوطن الغالي، ويترجم حرص وعناية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – ، لخدمة وتنمية البرامج ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي وتمكين رجال الأعمال والقطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية من المساهمة في تعزيز الدور المجتمعي.

جاء ذلك، خلال الجلسة الأسبوعية لسمو أمير منطقة القصيم اليوم، بقصر التوحيد بمدينة بريدة، وكانت بعنوان : “برنامج سخاء .. وإسهاماته التنموية”، بمشاركة الرئيس التنفيذي لبرنامج سخاء الوطني لخدمة المجتمع المهندس عبدالله العسيري، بحضور عدد من أصحاب الفضيلة والسعادة والمسؤولين والأهالي بالمنطقة.

وقال سموه: إن برنامج سخاء يعد أحد المبادرات الوطنية التي تعكس اهتمام سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ لإيجاد المشاريع الريادية من تفعيل دور رجال الأعمال للمشاركة في تنمية المجتمع بشكل مستدام، من خلال المشاريع التنموية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي.

وأكد سموه أهمية المستهدفات المرتبطة ببرنامج سخاء الوطني، وتعزيز برامج التواصل مع رجال الأعمال والقطاع الخاص، للتعريف بالبرنامج وما يمكن أن يقدمه لهم في جميع مناطق المملكة، مستعرضاً جهود منطقة القصيم في هذا المجال من خلال صندوق القصيم الوقفي أو من خلال المشاريع والأفكار الرائدة التنموية المرتبطة بالجوانب الإنسانية والاقتصادية والعديد من النشاطات، التي ينعكس أثرها على تنمية المجتمع.

من جهته ثمّن الرئيس التنفيذي لبرنامج سخاء الوطني حرص سمو أمير منطقة القصيم على إبراز الدور الذي يقدمه البرنامج، مشيراً إلى أن كمية العطاءات من رجال الأعمال للقطاعات ذات الأثر وتوجيهها للقطاعات الاقتصادية ذات الأثر الاجتماعي.

وبين العسيري أنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء لإطلاق البرنامج تكونت لجنة برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية عدد من أصحاب المعالي، لافتاً النظر إلى أن البرنامج يقوم على ثلاث ركائز رئيسة لتنمية المشاريع التنموية وإضفاء الصِبغة المؤسسية بالتنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية لتحديد الاحتياج التنموي وتقديم المحفزات للباذلين لضمان تسهيل الإجراءات وتنمية المجتمع، مشيراً إلى أن البرنامج مدته 5 سنوات ويستهدف خدمة 100 ألف مستفيد، بالشراكة مع 40 جهة حكومية، سعيًا لتسهيل الإجراءات الخاصة بتسجيل الكيانات الربحية وغير الربحية.

وأشار إلى أن برنامج سخاء الوطني لخدمة المجتمع قدّم مايقارب 50 فرصة تنموية لرجال الأعمال الذين يملكون شغف البذل، حيث يتم جمع الفرص المطروحة من الباذلين لمعالجتها ودراستها وفقًا للاحتياج التنموي عبر جامعات غير ربحية و مستشفيات غير ربحية ومراكز علاج مديدة، مبيناً أن البرنامج عمل على تحديد محفزات تُمّكن الباذلين على دعم العمل التنموي، وتقديم دراسات الجدوى عبر الجهات المتخصصة لضمان تحقيق الأثر الاجتماعي وتوظيف التكاليف وتعزيز نجاح المشروع وتذليل المعوقات.

بدوره أوضح مدير المشاريع في برنامج سخاء الوطني المهندس سعد الثبيتي، أن البرنامج يعمل على رحلة تنموية من بداية المشروع، حتى يتم تشغيله وتطبيق أفضل الممارسات الاحترافية لضمان جودة المخرج النهائي ويلبي تطلعات رجال الأعمال من خلال تمكين الباذل من فرصته التنموية وتطبيق الحوكمة وتفعيل دور مجلس الإدارة وتنفيذ المشاريع على أرض الواقع، حرصاً على استدامة المشاريع النوعية، مشيراً بأن رحلة الشراكات الأستراتيجية بالبرنامج بدأت من خلال العمل مع مختلف الجهات الحكومية من أجل مطابقة احتياج المشاريع التنموية لتسهيل الإجراءات للاعتمادات الفنية بمختلف الجهات الحكومية وضمان موافقة مشاريع التنمية واستيفاء الاشتراطات والمعايير الوطنية، والتأكد من الهياكل القانونية وتحقيق دور المؤسسات المانحة من خلال التكامل والتوافق لخدمة المشاريع التي تخدم الوطن بشكل كبير.

وأفاد مدير الشراكات الإستراتيجية بالبرنامج رائد العلي أن رحلة الشراكات الإستراتيجية بالبرنامج بدأت من خلال العمل مع مختلف الجهات الحكومية من أجل مطابقة احتياج المشاريع التنموية لتسهيل الإجراءات للاعتمادات الفنية بمختلف الجهات الحكومية وضمان موافقة المشاريع التنمية واستيفاء الاشتراطات والمعايير الوطنية، والتأكد من الهياكل القانونية وتحقيق دور المؤسسات المانحة من خلال التكامل والتوافق لخدمة المشاريع التي تخدم الوطن بشكل كبير.

وشهدت جلسة سمو أمير منطقة القصيم الأسبوعية استعراض عدد من المشاريع النوعية المرتبطة بالجوانب التنموية بدعم من برنامج سخاء الوطني، بالإضافة إلى استعراض عدد من المشاريع التنموية الناجحة المنفذة بمنطقة القصيم.

وفي نهاية الجلسة كرّم سمو أمير منطقة القصيم فريق برنامج سخاء الوطني لخدمة المجتمع، تقديراً لمشاركتهم وإثرائهم للجلسة بالجوانب المرتبطة بالبرنامج.