أمير منطقة القصيم يتسلم التقرير السنوي لمركز التنمية الإجتماعية بمدينة بريدة

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، التقرير السنوي لمركز التنمية الاجتماعيّة بمدينة بريدة للعام الماضي 2023م.

جاء ذلك خلال استقبال بمكتبه بالإمارة بمدينة بريدة اليوم ، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة القصيم عبدالله السباعي.

ونوه سموه بما يحظى به قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، مشيداً بما تضمنه من جهود مباركة في تنفيذ البرامج المجتمعية بالمنطقة ، وتحقيق مستهدفات التطوع التي بلغ عددها الساعات التطوعية 52695 ساعة تطوعية ، بالإضافة إلى البرامج المرتبطة بالمركز التي بلغ عددها 15 برنامجا ، فيما بلغ عدد المستفيدين قرابة 500 ألف مستفيد.

من جانبه ، أعرب مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية عن شكره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه المستمر لأنشطة وبرامج فرع الوزارة بالمنطقة ، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.