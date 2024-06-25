أمير منطقة القصيم يتسلم تقرير “كرنفال السيارات الكلاسيكية”

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تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، التقرير الختامي لكرنفال السيارات التراثية والكلاسيكية الدولي بالقصيم ، الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة ، في 28 فبراير الماضي ، بمركز النخلة بمدينة بريدة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم ، أمين عام الغرفة المشرف العام على الكرنفال محمد الحنايا ، والمدير التنفيذي للكرنفال نايف المنسلح ، وأعضاء اللجان العاملة والمنظمة.

واستمع سموه إلى شرحٍ من الحنايا ، عن ما تضمنه التقرير من إنجازات , وأبرز البرامج والأنشطة التي أقيمت خلال مدة الكرنفال ، وما يهدف إليه من المحافظة على الموروث الشعبي ، والإبقاء على مظاهر الفترة التاريخية السابقة ، لما قبل مائة عام مضت ، بتفاصيلها التي يظهر من خلالها حجم التغيير الذي حصل في المملكة ، ومدى التطور والنقلات النوعية الحضارية والتطويرية.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بالجهود التي تبذلها الغرفة في تنفيذ المهرجانات والمناسبات الوطنية والسياحية والتنموية على مستوى المنطقة ، وما حققه الكرنفال من تعريف بتاريخ السيارات ووسائل النقل ، وما عكسه من تنوع للمناشط السياحية في القصيم ، ليترجم ما تزخر به المملكة من إرث تاريخي يفاخر به الجميع ، وتغيير كبير نحو التطور والحداثّة على المستويات جميعها.