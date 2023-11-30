أمير منطقة القصيم يتسلم تقرير مجلس إدارة جمعية البر الخيرية

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تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم تقرير مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمدينة بريدة ( بر ) خلال دورته الحالية من عام 1441-1445هـ.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز الحميد، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

ونوّه سموه، بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من عناية واهتمام في القطاع الثالث وتنمية القطاع غير الربحي، مشيرًا إلى الفطرة الخيرية وحب الخير في المجتمع التي تعد صفة متأصلة به، مشيدًا بما تشهده الجمعية الخيرية من تطور من نمو في كافة المجالات، وتحقيق الاستدامة التنموية للفئات المستفيدة من برامج الجمعية.

واستمع سمو أمير منطقة القصيم إلى شرح موجز عن أبرز الإنجازات المتحققة لمجلس إدارة الجمعية والمتمثلة في مشروع التطوير المؤسسي، وجهود اللجان العاملة، ومشاريع واستثمارات الجمعية، بالإضافة إلى مبادرات التي أطلقتها الجمعية وفروعها.