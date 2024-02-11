أمير منطقة القصيم يتسلم تقرير مهرجان الحنطة بمركز الفوارة

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، تقرير مهرجان الحنطة بمركز الفوارة لعام 1444هـ.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه في مدينة بريدة اليوم، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع, ورئيس مركز الفوارة عبدالله بن نحيت, ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية بمركز الفوارة سليمان الحربي.

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بما تحقق لمهرجان الحنطة بمركز الفوارة وهو ما يعكس الميز النسبية التي يتميز بها مركز الفوارة في إنتاج الحنطة ، من حيث الوفرة والجودة العالية، وتمثل أحد أوجه برامج دعم الأمن الغذائي، متطلعاً إلى الاستمرارية في تطوير هذا المنتج والوصول إلى التطلعات التي تسهم في دعم وتعزيز محصول الحنطة بمركز الفوارة، مثمناً للجميع جهودهم في إنجاح المهرجان.

واستمع سموه إلى شرح موجز من مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة عن الجهود التي أسهمت في إنجاح مهرجان الحنطة بمركز الفوارة ، الذي استمر 18 يوماً وشهد زيارة 36 ألف زائر بمشاركة العديد من المزارعين والمهتمين بالإضافة إلى مشاركة الأسر المنتجة.